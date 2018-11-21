Концерт Хаски в Ростове-на-Дону сорвали силовики

Ростовские поклонники творчества рэпера Хаски и его менеджер пожаловались на сотрудников полиции, сорвавших концерт исполнителя в Ростове-на-Дону.

По словам одной из посетительниц, Екатерины, дверь клуба закрыли, когда внутрь попали еще не все поклонники, Хаски не дали включить аппаратуру и микрофон, был зажжен свет однако он все равно провел концерт. «Концерт состоялся, не было звука. Из инструментов только ударные, так как им не нужны шнуры и розетки. Хаски читал только под ударные, концерт больше часа был», — поделилась в беседе с «360» другая гостья концерта по имени Вера.

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Менеджер Хаски Андрей Орлов пояснил, что прокуратура якобы пригрозила владельцу заведения, в котором должен был ранее проходить концерт, проверками. «Мы тайно перенесли концерт в другое место, но силовики о нем узнали. Во время саунд-чека я узнал, что около 20:00 приедет отдел по борьбе с экстремизмом», — поделился Орлов, добавив, что владелец заведения попросил не проводить концерт, но в итоге выступление все-таки действительно состоялось при выключенной аппаратуре и под барабаны.

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