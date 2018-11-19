«Фантастические твари» взорвали российский прокат

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Фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» Дэвида Йейтса оправдал самые радужные ожидания экспертов и доказал лидерство в российском прокате, за премьерный уик-энд собрав кассу в 828 млн руб., сообщает портал kinobusiness.com со ссылкой на предварительные неофициальные данные.

На втором месте в отечественном прокате удержалась «Богемская рапсодия» — байопик о лидере рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Музыкальной ленте удалось собрать 112,1 млн руб. на третьей неделе проката.

Четвертую неделю подряд в топе остается мультфильм «Смолфут» — его бокс-офис за минувшие выходные достиг 27,9 млн руб.