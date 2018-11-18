Считавшаяся сожженной матерью похитителя картина Пикассо уцелела

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В управлении по расследованию преступлений в области организованной преступности и терроризма Румынии сообщили о том, что в уезде Тулча была обнаружена похищенная в Нидерландах картина Пабло Пикассо «Голова Арлекина», передает РИА «Новости».

«DIICOT проводит расследование обстоятельств, при которых была найдена картина Пикассо стоимостью около 800 тысяч евро, найденная в субботу вечером в уезде Тулча. Картина, являющаяся одной из семи похищенных в 2012 году произведений искусств из голландского музея, находится под охраной румынских властей и должна пройти экспертизу», — сообщили в управлении.

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Стоимость картины оценивается в €800 тысяч. По предварительным данным, она была найдена гражданами Нидерландов, которые сообщили о находке в посольство страны в Бухаресте, после чего была проведена экспертиза картины.

В 2013 году сообщалось, что украденные из голландского музея шедевры мать румынского грабителя сожгла, чтобы замести следы.