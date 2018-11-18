Дана Борисова рассказала о последних днях Евгения Осина

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Телеведущая Дана Борисова, близко общавшаяся с музыкантом Евгением Осиным, рассказала о его последних днях. Об этом сообщает »Пятый канал».

Как отмечается, он с трудом передвигался, страдал из-за проблем с рукой и лечился от алкогольной зависимости.

По словам Борисовой, многие коллеги готовы были помочь музыканту с лечением, но тот упрямо отказывался.

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«Все видели, к чему шло. Все из съемочной группы были готовы дать денег и на руку дать. Больницу по наркологической части все проплачивали. Очень жалко, но он стал жертвой своего собственного упрямства, непризнания своей проблемы. Тот случай, когда все хотели помочь, а он не хотел принимать помощь из-за своенравия. Такой был характер у него. Я в шоке просто!», — сказала телеведущая.

Ранее сообщалось, что рэпер Потап посвятил стихотворение Евгению Осину, который ушел из жизни 17 ноября в возрасте 54 лет.