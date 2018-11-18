Потап посвятил стихи Евгению Осину
Рэпер Потап посвятил стихи певцу Евгению Осину, который скончался 17 ноября в возрасте 54 лет. Стихотворение Потап опубликовал у себя в инстаграме.
В своем произведении рэпер призвал «заглянуть в глаза музыканту». Он также сделал аллюзию на самую известную песню Осина «плачет девушка в автомате», написав, что «на cell фоны мы все обменяли».
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Ранее было опубликовано видео с последней песней Евгения Осина.
По предварительным данным, певец скончался от остановки сердца.