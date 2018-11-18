Американская киноакадемия сократила церемонию награждения из-за пожаров в Калифорнии

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Американская академия киноискусств изменила формат церемонии вручения почетных наград в воскресенье, 18 ноября, из-за лесных пожаров в Калифорнии. Об этом пишет The Hollywood reporter со ссылкой на циркуляр академии для телевещателей.

По данным издания, киноакадемия решила сократить шествие по красной ковровой дорожке на церемонии вручения губернаторских наград и ограничиться фотографированием лауреатов.

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«Званый ужин и церемония состоятся, чтобы воздать должное достижениям деятелей искусств и кино. Мы просим прощения за неудобства, которые доставим при планировании трансляции», — говорится в циркуляре.

18 ноября состоится вручение почетных наград имени продюсера и сценариста Ирвинга Тальберга, а также актера и режиссера Джина Хершолта.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии число пропавших без вести из-за пожаров превысило тысячу, количество жертв перевалило за 70.