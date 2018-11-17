Британские СМИ нашли российскую пропаганду в мультфильме «Маша и Медведь»

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Британские СМИ пишут, что популярный за рубежом российский мультсериал «Маша и Медведь» является пропагандой Кремля. Об этом пишет The Times.

Отмечается, что у англоязычного канала мультфильма на YouTube более 4 млн подписчиков. Число просмотров мультика на разных языках составляет более 40 млрд просмотров.

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Издание отмечает, что избалованная девочка и добрый медведь влияют на неокрепший детский ум также, как влияют на взрослых «российские пропагандистские каналы».

Отмечается, что милый и добродушный медведь создан, чтобы изменить мнение о России.

Ранее представители мультсериала «Маша и Медведь» сообщили, что одна из серий проекта набрала более 3 миллиарда просмотров, став единственным анимационным роликом, который вошел в топ-10 самых просматриваемых видео YouTube за всю историю платформы