Джим Керри раскритиковал Цукерберга с помощью двоичного кода
Актер Джим Керри в твиттере «послал к черту» основателя Facebook Марка Цукерберга с помощью двоичного кода.
«Вот небольшое послание для тебя на твоем родном языке: 01000110 01110101 01100011 01101011 00100000 01111001 01101111 01110101 00101110 00100000 00001101 00001010», — написал Керри.
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В переводе с двоичного кода это означает «пошел к черту».
Керри также добавил, что «все знают, что сделал Цукерберг».
Ранее сообщалось, что в Facebook ответили на обвинения по делу о «вмешательстве России».