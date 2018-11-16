Выжившего в «Батаклане» рок-музыканта сбила машина

Фронтмен рок-группы Eagles of Death Metal Джесси Хьюз не смог посетить мероприятия, посвященные трехлетию стрельбы в театре «Батаклан» в Париже, из-за травмы.

У себя в инстаграме Хьюз рассказал, что его сбила машина во время езды на велосипеде. «Меня ударило сзади и отбросило головой в машину напротив. Не хотел, чтобы это помешало моей поездке в Париж, притворялся, что все хорошо... Но на следующий день, когда я направлялся в Сан-Диего, чтобы повидать Моррисси, сотрясение дало о себе знать, и я обратился к врачам», — признался музыкант.

Реклама

У Хьюза диагностировали серьезную хлыстовую травму (разрыв мышц из-за резкого откидывания головы назад при ДТП). Медики запретили ему летать. Он извинился перед теми, кто планировал пойти на его концерт в Париже, и попросил передать привет мэру города и президенту Франции.

Группа Eagles of Death Metal выступала на парижской концертной площадке «Батаклан» 13 ноября 2015 года, когда злоумышленник открыл стрельбу по посетителям, убив 90 человек. Музыканты не пострадали. Всего в серии терактов в Париже 13 ноября 2015 года — на стадионе, в театре «Батаклан» и еще нескольких точках города — погибли около 130 человек.

Весной 2018 года переживший стрельбу в «Батаклане» рок-музыкант извинился перед протестующими против оружия в США.