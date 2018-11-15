Известный поэт госпитализирован после поножовщины

Известный российский поэт Иван Жданов госпитализирован после нападения, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказали полицейские, нападение на 70-летнего Жданова было совершено в Москве на Юрловском проезде. «По подозрению в причастности к преступлению задержан знакомый поэта Виктор Куллэ», — поделился собеседник агентство.

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В главке московской полиции подтвердили, что 14 ноября прибывшие на вызов полицейские обнаружили мужчину 1948 года рождения с колото-резаным ранением живота. Полицейскими был также задержан мужчина 1962 года рождения, заявивший, что причастен к нападению.

По факту инцидента начата доследственная проверка.

Иван Жданов участвует в литературном процессе с 1975 года. Первая его книга «Портрет» вышла в 1982 году. Лауреат премии Андрея Белого, первый лауреат премии Аполлона Григорьева Академии русской современной словесности, лауреат литературно-кинематографической премии имени Арсения и Андрея Тарковских.