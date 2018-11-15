Режиссер «Игры престолов» рассказал об интимных сценах в финальном сезоне

Режиссер сериала «Игра престолов» Дэвид Наттер в сессии вопросов и ответов с пользователями сервиса Reddit рассказал о финальном сезоне сериала.

По его словам, самым большим вызовом для него было все сделать правильно. «Второго шанса переснять все эти сцены не было, было много сцен со множеством актеров, были и замечательные интимные сцены», — вспоминает Наттер. По его словам, он очень много репетировал с актерами, что и позволило добиться нужного результата.

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Наттер снял такие популярные эпизоды фантастического сериала, как «Красная свадьба», «Путь искупления Серсеи».

Финальная часть «Игры престолов» должна выйти в апреле 2019 года.

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