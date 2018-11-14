Анастасия Приходько обвинила Порошенко во лжи и подлости

Украинская певица Анастасия Приходько обвинила президента Украины Петра Порошенко и его соратников в «лживой и подлой игре в надежде остаться при власти», передает РИА «Новости».

Так певица сбежала с интервью украинскому «5 каналу» после ряда неудобных вопросов о Юлии Тимошенко она решила прервать встречу.

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По словам Приходько, она готовилась к «конструктивному диалогу», хотя и понимала, что, будучи соратником Тимошенко, выступит на канале, принадлежащем украинскому президенту.

«Но главный вывод, который я сделала после моего первого эфира с политическим подтекстом, заключается в том, что господин Порошенко и его команда, используя все свои информационные возможности, и дальше будут вести свою лживую и подлую игру в надежде остаться при власти», — заключила Приходько.

Ранее сообщалось, что Анастасия Приходько станет политиком в команде Тимошенко.