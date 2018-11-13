Свидетель убийства Талькова вспомнил обстоятельства инцидента

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Сергей Ломов, экс-сотрудник уголовного розыска Москвы и свидетель драки, которая привела к смерти певца Игоря Талькова, рассказал «Пятому каналу» о трагическом инциденте.

По словам Ломова, 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный» случилась «склока», которая впоследствии переросла в «грязную драку». При этом он выразил уверенность, что смерть певца стала результатом «цепи случайностей». Также он рассказал, что оружие, из которого был застрелен Тальков, «переходило» из рук в руки.

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«Реально, на мой взгляд, Шляфман (концертный директор. – «Газета.Ru») не убивал Талькова. По крайней мере, не было умышленного убийства», — заметил Ломов.

Он также отметил, что мотивов для убийства музыканта не было и у Игоря Малахова, друга певицы Азизы.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возобновил расследование убийства Талькова.