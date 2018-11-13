Семья Талькова отреагировала на возобновление расследования убийства певца

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Татьяна Талькова, вдова Игоря Талькова, отказалась комментировать сообщения о возобновлении расследования убийства певца. Об этом сообщает ФАН.

Позднее позицию вдовы Талькова объяснила ее пресс-секретарь Ирина Красильникова. По ее словам, уголовное дело возобновлено, потому что вышел «новый закон». Она отметила, что теперь человека можно судить без его личного присутствия.

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«В связи с этими изменениями в законодательстве мы возобновляем процесс, потому что нам надоели инсинуации по этому делу. Дело в том, что 27 лет назад подозреваемый в убийстве был назван, но он скрылся за границей, и в связи с этим дело было приостановлено. А теперь оно будет возобновляться», — сказала Красильникова.

Она также отметила, что Талькова в данный момент находится в Санкт-Петербурге в Следственном комитете, где вступает в права потерпевшей.

Ранее певица Азиза предложила подключить ведунов к расследованию убийства Талькова.