Семья Талькова отреагировала на возобновление расследования убийства певца
Татьяна Талькова, вдова Игоря Талькова, отказалась комментировать сообщения о возобновлении расследования убийства певца. Об этом сообщает ФАН.
Позднее позицию вдовы Талькова объяснила ее пресс-секретарь Ирина Красильникова. По ее словам, уголовное дело возобновлено, потому что вышел «новый закон». Она отметила, что теперь человека можно судить без его личного присутствия.
«В связи с этими изменениями в законодательстве мы возобновляем процесс, потому что нам надоели инсинуации по этому делу. Дело в том, что 27 лет назад подозреваемый в убийстве был назван, но он скрылся за границей, и в связи с этим дело было приостановлено. А теперь оно будет возобновляться», — сказала Красильникова.
Она также отметила, что Талькова в данный момент находится в Санкт-Петербурге в Следственном комитете, где вступает в права потерпевшей.
Ранее певица Азиза предложила подключить ведунов к расследованию убийства Талькова.