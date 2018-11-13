Азиза предложила подключить ведунов к расследованию убийства Талькова
Певица Азиза отреагировала на возобновление уголовного дела об убийстве Игоря Талькова. Об этом сообщает 78.ru.
Во вторник, 13 ноября, Следственный комитет сообщил о возобновлении расследования убийства певца.
Азиза отметила, что неясно, что именно могут выяснить следователи и какие экспертизы они могут провести.
«Дай бог, конечно, что у нас в 21-м веке появились новые методы. Может быть, экстрасенсов подключат, белых магов, ведунов каких-то? Может они что-то скажут. Вроде Мессинга и Ванги в свое время», — заявила она.
Она также поддержала вдову Талькова Татьяну, которая намерена довести расследование до конца.
Тальков был убит 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге в перестрелке. В убийстве обвинялся гражданский муж Азизы Игорь Малахов, сейчас обвиняемым по делу является администратор группы Талькова Валерий Шляфман.