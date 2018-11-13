Умер Игорь Лученок

Народный артист Белоруссии и СССР Игорь Лученок скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, 2 ноября композитор был госпитализирован с инсультом.

Как отмечается, о его смерти сообщил руководитель ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко.

Игорь Лученок родился 6 августа 1938 года в Марьиной Горке. Ему были присвоены звания народного артиста Белоруссии и народного артиста СССР. За свою карьеру Лученок написал множество песен. Он, в частности, известен произведениями «Мой родной край», «Журавли на Полесье летят» и «Алеся».