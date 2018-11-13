Marvel и Disney выразили соболезнования в связи со смертью Стэна Ли

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Компании Marvel и Disney выразили соболезнования в связи со смертью сооснователя Marvel Comics Стэна Ли. Об этом сообщается на сайте компаний.

«С большой горечью мы выражаем глубокие соболезнования его дочери и брату», — говорится в сообщении.

По словам представителя Disney, Стэн Ли был настоящим супергероем.

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В Marvel Стэна Ли назвали голосом компании.

Ранее сообщалось, что сооснователь Marvel Comics Стэн Ли умер в возрасте 95 лет.