Умер сооснователь Marvel Comics Стэн Ли

Сооснователь Marvel Comics Стэн Ли умер в возрасте 95 лет, передает портал TMZ со ссылкой на дочь покойного.

Сообщается, что утром в понедельник, 12 ноября, в его дом на Голливудских холмах вызвали скорую, Ли был госпитализирован и умер в больнице.

По данным издания, за последний год Ли болел пневмонией, также у него были проблемы со зрением.

Стэн Ли был американским писателем, актером, продюсером, телеведущим, сценаристом, редактором и создателем множества персонажей комиксов, экс-президентом и председателем совета директоров издательства Marvel Comics. Он создал Человека-паука, Доктора Стрэнджа, Халка, Железного Человека и других известных героев Marvel.