Представитель гитариста Aerosmith рассказала о его состоянии после госпитализации

Представитель 68-летнего гитариста Aerosmith Марси Рондан рассказала о его состоянии после госпитализации, передает USA Today.

Рокеру вызвали «скорую помощь», когда он начал испытывать проблемы с дыханием после выступления на концерте у Билли Джоэла в Нью-Йорке.

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«Ему дали кислород, перед госпитализацией поставили трахеальную трубку. Сейчас он в госпитале, в сознании и может говорить», — объяснила Рондан.

Два года назад Перри уже увозили со сцены — это произошло во время его выступления в Бруклине с группой Hollywood Vampires.