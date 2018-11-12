Морриконе ответил на сообщения о критике Тарантино
Итальянский композитор, аранжировщик и дирижер Эннио Морриконе заявил, что он не давал интервью журналу Playboy с критикой деятельности американского режиссера Квентина Тарантино, передает The Hollywood Reporter.
«Я никогда не говорил каких-либо негативных слов в адрес Американской киноакадемии, Квентина [Тарантино] или о его фильмах — и определенно никогда не считал его фильмы мусором», — сказал Морриконе.
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Как отметил композитор, он обратился к адвокату для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что итальянский композитор назвал Тарантино «кретином»