Морриконе ответил на сообщения о критике Тарантино

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Итальянский композитор, аранжировщик и дирижер Эннио Морриконе заявил, что он не давал интервью журналу Playboy с критикой деятельности американского режиссера Квентина Тарантино, передает The Hollywood Reporter.

«Я никогда не говорил каких-либо негативных слов в адрес Американской киноакадемии, Квентина [Тарантино] или о его фильмах — и определенно никогда не считал его фильмы мусором», — сказал Морриконе.

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Как отметил композитор, он обратился к адвокату для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что итальянский композитор назвал Тарантино «кретином»