Анастасия Приходько сбежала с интервью после вопроса о Тимошенко

Украинская певица Анастасия Приходько сбежала во время интервью в прямом эфире украинского телеканала после вопроса о лидере партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Об этом сообщает Пятый канал.

По данным телеканала, певица не смогла ответить на вопрос, будет ли Тимошенко врать своим избирателям.

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Как отмечается, Приходько сняла микрофон и без объяснения вышла из студии.

При этом перед этим певица заявила, что Тимошенко очень умна и ей «стоит верить на слово».

Ранее сообщалось, что Анастасия Приходько станет политиком в команде Тимошенко.