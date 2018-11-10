Ефремову запустили торт в лицо во время спектакля
Советского и российского актера театра и кино Михаила Ефремова окунули лицом в торт во время спектакля «Чапаев и Пустота». Видео инцидента опубликовано в социальных сетях.
PR-менеджер спектакля Константин Филиппов уточнил, что таким образом коллеги поздравили с 55-летием, передает РИА «Новости».
Специалист по связям с общественностью рассказал, что Ефремова окунули лицом в торт накануне дня рождения. В этот момент он исполнял роль главного врача психиатрической больницы и комдива Чапаева.
«Во время спектакля в самый неожиданный для актера момент актер Павел Сборщиков, играющий в спектакле роль Сердюка, незаметно вынес прямо на сцену праздничный торт и запустил его имениннику в лицо», — сказал Филиппов.
Он подчеркнул, что эта шутка понравилась как самому Ефремову, так и зрителям.
Ранее Ефремов назвал происходящее в России «имперским мороком».