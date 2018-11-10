Умерла Юлия Волчкова

Заслуженная артистка Украины, актриса Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Юлия Волчкова умерла 10 ноября после тяжелой болезни. Об этом говорится в фейсбуке театра.

Волчковой было 44 года. Информация о времени и месте прощания с актрисой на данный момент неизвестна.

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«Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти очаровательной женщины с удивительной энергетикой и художественным талантом. Выражаем искренние соболезнования семье и близким», — говорится в сообщении.

Болезнь, которая стала причиной смерти актрисы, не уточняется.

Волчкова известна зрителю по театральным ролям, а также по сериалам и фильмам, в том числе «Нити судьбы», «Кольцо с рубином», «Роксолана, пленница султана», «День рождения Буржуя» и «Вальдшнепы».