Объявлены претенденты на звание лучшего фильма Европы 2018 года

Европейская киноакадемия опубликовала на своем сайте шорт-лист фильмов, которые поборются за звание лучшего европейского фильма 2018 года.

В короткий список вошли фильмы «На границе миров» (режиссер Али Аббаси), «Холодная война» (Павел Павликовский), «Догмэн» (Маттео Гарроне), «Девочка» (Лукас Донт), «Счастливый Лазарь» (Аличе Рорвахер).

Реклама

В длинном списке были пять российских фильмов — среди них «Лето» Кирилла Серебренникова и «Аритмия» Бориса Хлебникова, — однако ни один из них не попал в шорт-лист.

Четверо режиссеров, из чьих картин будут выбирать фильм года, также номинированы на звание режиссера года. Помимо них в этой номинации присутствует Самуэль Маоз (за фильм «Фокстрот»).

31-ю премию European Film Award вручат на торжественной церемонии 15 декабря в Севилье.

Ранее сообщалось, что «Смерть Сталина» может стать лучшей европейской комедией.