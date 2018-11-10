Зара споет в Кремле песню Марии Захаровой

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова написала для российской артистки Зары песню «За тебя, любимый!», она будет исполнена 10 ноября в Государственном Кремлевском дворце на праздничном концерте ко Дню полиции. Об этом Захарова написала в своем фейсбуке.

Захарова рассказала, что познакомилась с Зарой «на приеме». Тогда же, по словам официального представителя, певица предложила ей написать «что-нибудь». Сначала Захарова отказалась, заявив, что она не поэт и не пишет на заказ. Однако впоследствии Зара «открылась» Захаровой «совершенно с другой стороны».

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«Не гордая красавица, не повелительница светской хроники, а человек, остро чувствующий, переживающий, ошибающийся, ищущий и надеющийся», — написала Захарова о Заре.

Также она отметила, что музыку к песне написал Максим Фадеев.

Ранее в МИД России предложил выбрать, чей танец лучше: «калинка» в исполнении Захаровой или «африканский» танец премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.