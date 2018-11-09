Disney снимет сериал-приквел к «Звездным войнам»

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Киностудия Disney намерена снять сериал, который станет предысторией к фильму «Изгой-один. Звездные войны. Истории». Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что кинокомпания будет показывать сериал в собственном стримминговом сервисе Disney+.

Планируется, что производство приквела начнется в 2019 году. Одну из главных ролей в нем исполнит мексиканский актер Диего Луна.

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Точная дата премьеры сериала в данный момент неизвестна. Также не выбрано его название.

Ранее сообщалось, что компания Lucasfilm отказалась от спин-оффа киносаги «Звездные войны» про охотника за головами Бобу Фетта.