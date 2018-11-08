Брайан Крэнстон прокомментировал свое возвращение в «Во все тяжкие»

Актер Брайан Крэнстон на шоу Дэна Патрика подтвердил сообщения о том, что готовится к выходу полнометражный фильм по мотивам сериала «Во все тяжкие», выдержавшего пять сезонов и завершившегося в 2013 году.

По словам исполнившего роль главного героя Уолтера Уайта артиста, Винс Гиллиган действительно работает над двухчасовой лентой. Однако сценария Крэнстон пока не видел, хоть и обсуждал идею фильма с Гиллиганом. «Неизвестно, увидим ли мы в фильме Уолтера Уайта», — цитирует Крэнстона NME.

Съемки начнутся в Нью-Мехико уже в этом месяце. Будет фильм приквелом или сиквелом к популярному сериалу, пока неизвестно, как и то, будет ли в производстве картины занят кто-либо из актеров оригинального состава «Во все тяжкие».