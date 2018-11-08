Ларри Кинг раскритиковал CNN за излишнее внимание к Трампу

Американский телеведущий Ларри Кинг раскритиковал деятельность телеканала CNN. Об этом сообщает MediaIte.

По его словам, в последнее время на телевидении стало слишком много президента США Дональда Трампа, а качественные новости исчезли.

«CNN кончил делатьновости уже очень давно, он занимается Трампом. Fox — это телевидение Трампа, а MSNBC все время [делает сюжеты] против Трампа», — заявил Кинг.

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Он добавил, что именно CNN начал освещать деятельность Трампа в режиме нон-стоп.

Ранее сообщалось, что Трампа, который активно посещал различные штаты и проводил предвыборные митинги в поддержку республиканцев, стали меньше показывалив прайм-тайм на телевидении — в решающий момент, когда до промежуточных выборов в конгресс США оставалось меньше месяца.