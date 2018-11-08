Поклонники «Карточного домика» смогут посетить могилу героя Спейси на кладбище

Создатели телесериала «Карточный домик» похоронили главного героя Фрэнка Андервуда, роль которого исполнил актер Кевин Спейси, на кладбище города Гаффни в Южной Каролине. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как отмечается, поклонники сериала смогут своими глазами увидеть его надгробный камень на Оуклэндском кладбище по меньшей мере до 10 ноября. В местной городской газете после смерти персонажа сериала также вышел некролог.

Ранее в сети появился тизер заключительного сезона сериала «Карточный домик», в котором создатели раскрыли судьбу персонажа Кевина Спейси, ставшего в Голливуде персоной нон-грата после обвинений в харассменте. В заключительной части политического триллера, получившей название «Могилы», герой двукратного обладателя премии «Оскар» за роли в «Красоте по-американски» и «Подозрительных лицах» лишится жизни.