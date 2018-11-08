Умер художник, организовавший «Бульдозерную выставку»

На 91 году жизни скончался российский и французский художник Оскар Рабин. Об этом пишет «Культура» со ссылкой на российское посольство в Ватикане.

Согласно имеющейся информации, художник умер во Флоренции, куда он приехал на открытие своей выставки. Оно должно было состояться 8 ноября.

Реклама

Рабин стоял у истоков неофициальной художественной группы «Лианозово», а также прославился как организатор «Бульдозерной выставки» в 1974 году. Его работы находятся в российских, немецких, французских и американских музеях.

Ранее сообщалось, что польский художник Эдвард Двурник умер в Варшаве в возрасте 75 лет.