Умер художник, организовавший «Бульдозерную выставку»
На 91 году жизни скончался российский и французский художник Оскар Рабин. Об этом пишет «Культура» со ссылкой на российское посольство в Ватикане.
Согласно имеющейся информации, художник умер во Флоренции, куда он приехал на открытие своей выставки. Оно должно было состояться 8 ноября.
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Рабин стоял у истоков неофициальной художественной группы «Лианозово», а также прославился как организатор «Бульдозерной выставки» в 1974 году. Его работы находятся в российских, немецких, французских и американских музеях.
Ранее сообщалось, что польский художник Эдвард Двурник умер в Варшаве в возрасте 75 лет.