ABC закрыла ток-шоу Алека Болдуина после скандала с его арестом

Телекомпания ABC закрыла ток-шоу актера Алека Болдуина после скандала с его арестом, пишет The Hollywood Reporter.

Болдуин был арестован за драку на парковке в западной части Манхэттена. Сам актер обвинения в драке отверг.

По данным издания, выход в эфир «Шоу Алека Болдуина» будет приостановлено с 18 ноября и возобновится с 8 декабря, но уже не по воскресеньям, а по субботам.

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Подчеркивается, что транслироваться будут ранее записанные эпизоды ток-шоу, поскольку весь сезон был отснят полностью до обвинений в адрес Болдуина.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп-младший резко отозвался об Алеке Болдуине после его ареста.