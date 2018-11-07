Billboard выбрал «Женщину года»

Американская актриса и певица Ариана Гранде победила в номинации «Женщина года» по версии журнала Billboard.

Вице-президент по контенту Billboard Росс Скарано объяснил такой выбор тем, что она «последовательно отстаивает» себя и свои решения в мире, который «зачастую негостеприимен» к таким «несгибаемым женщинам». Он подчеркнул, что у нее есть «мужество» и она в данный момент записывает «лучшую музыку в своей карьере».

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Гранде получит свою награду на 13-й ежегодной церемонии Billboard Women in Music, которая пройдет в Нью-Йорке 6 декабря.

Ранее сообщалось, что Гранде отреклась от «неизданного» альбома своих песен.