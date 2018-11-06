Кино про Крымский мост увеличило кассовые сборы в три раза

За пять дней проката с 1 по 5 ноября романтическая комедия Тиграна Кеосаяна «Крымский мост. Сделано с любовью!» собрала 43,9 млн руб., сообщает «Централ Партнершип» со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

За отчетный период фильм посмотрели более 175 тыс. человек. В День народного единства (4 ноября) сборы составили 14 млн руб., что в три раза больше, чем в день премьеры.

Реклама

«Мы рады, что наша скромная работа нашла отклик в зрительских сердцах, и уже попала в 25 самых успешных стартов российского кино в этом году», — отметил Кеосаян, слова которого приводит RNS.

Фильм «Крымский мост. Сделано с любовью!» вышел в российский прокат 1 ноября. Главных героев в нем играют актеры Алексей Демидов, Катерина Шпица, Артем Ткаченко и другие. В основе фильма лежит сюжет о том, как двое молодых людей пытаются завоевать сердце студентки-археолога.