Максакова отказалась от иска к новому мужу
Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, экс-солистка Мариинского театра Мария Максакова отказалась от иска к новому мужу по поводу отмены продажи квартиры в Москве, передает РИА «Новости».
Об этом заявила представитель певицы Анна Лазарева.
Реклама
По данным агентства, Максакова отказалась от иска «в полном объеме».
Как отмечается, певица не участвовала в судебном заседании лично.
Ранее стали известны подробности о судебном разбирательстве Максаковой с новым мужем.