Максакова отказалась от иска к новому мужу

Мария Максакова на пресс-конференции в Киеве, 2017 год РИА «Новости»

Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, экс-солистка Мариинского театра Мария Максакова отказалась от иска к новому мужу по поводу отмены продажи квартиры в Москве, передает РИА «Новости».

Об этом заявила представитель певицы Анна Лазарева.

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По данным агентства, Максакова отказалась от иска «в полном объеме».

Как отмечается, певица не участвовала в судебном заседании лично.

Ранее стали известны подробности о судебном разбирательстве Максаковой с новым мужем.