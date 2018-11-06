Американское «Поле чудес» продлили до 2023 года

Американское телевизионное шоу «Колесо Фортуны» (Wheel of Fortune), российским аналогом которого является «Поле чудес», продлили до 2023 года, сообщает

По словам директора по продажам CBS TV Distribution Стива Хакетта, оба шоу являются одними из самых долгих на телевидении, и не зря.

«Они постоянно предоставляют развлекательный, всегда актуальный контент, вся семья может наслаждаться вместе, создавая целые поколения поклонников», — подчеркнул Хакетт.

Ранее собщалось, что певица Монеточка поучаствовала в шоу «Поле чудес».