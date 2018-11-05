Эксл Роуз возмутился использованием песен Guns N' Roses на митингах Трампа

Фронтмен американской рок-группы Guns N' Roses Эксл Роуз в серии твитов выразил возмущение тем, что песни его группы используются на митингах сторонников президента США Дональда Трампа.

Роуз заявил, что он, как и многие другие музыканты, просил не использовать свою музыку в политических целях. Однако, посетовал вокалист, организаторам таких мероприятий удается находить «лазейки» в различных местах лицензии, что не позволяет добиться запрета.

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При этом музыкант посчитал «ироничным» тот факт, что сторонники американского президента на митингах слушают «антитрамповскую» музыку.

Ранее американская певица Рианна раскритиковала Трампа за использование ее песни на политическом мероприятии.