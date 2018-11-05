«Богемская рапсодия» возглавила прокат России и СНГ

В прокате в России и СНГ лидером на выходных 1-4 ноября стала биографическая драма «Богемская рапсодия» о музыкальной группе Queen, передает kinobusiness.com со ссылкой на предварительные неофициальные данные.

Согласно имеющейся информации, фильм собрал 245 млн руб. При этом его общие сборы достигли суммы в 274 млн руб.

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Отмечается, что на втором месте находится лидер прошлой недели мультфильм «Смолфут» со 153 млн руб. Третью позицию занял комедийный фильм ужасов «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин» с показателем в 107,5 млн руб.

Ранее сообщалось, что в российском прокате на выходных 25–28 октября лидером стал американский мультик «Смолфут».