В Британии детское шоу подверглось критике за гендерно-нейтральных снеговиков

Британскую телерадиовещательную организацию «Би-би-си» раскритиковали родители после того, как в одном из эпизодов детского шоу CBeebies было употреблено гендерно-нейтральное слово для обозначения снеговиков. Об этом пишет The Sun.

Как отмечается, слово снеговик в английском языке в единственном (snowman) и множественном числе (snowmen) имеет компонент man, который может переводиться не только как «человек», но и как «мужчина». В стремлении нивелировать гендерные различия, создатели детского шоу использовали слово «люди» (snowpeople) для образования формы множественного числа.

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По мнению родителей, такая форма является «политически корректным мусором». Один из родителей удивился, что «два снежных кома и морковка» имеют пол.

Ранее ходатайство активиста Кристи Элан-Кейн о введении гендерно-нейтральных паспортов было отклонено судом в Великобритании.