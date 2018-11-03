Фильм Спилберга с Опрой Уинфри и Вупи Голдберг вернется на большой экран

Фильм Стивена Спилберга «Цветы лиловые полей» по роману Элис Уокер переснимут, сообщает Deadline.

Действие романа и фильма происходит в начале XX века и рассказывает о судьбе чернокожей девушки Сели (в оригинальном фильме ее сыграла Вупи Голдберг), терпевшей издевательства от отца и мужа. Отмечается, что новая картина будет базироваться на мюзикле 2005 года, номинированного на 11 премий «Тони».

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Спилберг, по данным портала, займется продюсированием фильма вместе с Куинси Джонсом. Также продюсированием займутся Опра Уинфри, для которой «Цветы лиловые полей» стали первой актерской работой и Скотт Сандерс.

Ранее сообщалось, что Стивен Спилберг выбрал актера на главную роль в фильме «Вестсайдская история».