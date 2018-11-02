Бывший любовник Пугачевой попал в наркоклинику

Бывший возлюбленный Аллы Пугачевой Сергей Челобанов лег в наркологическую клинику, передает «Россия 1».

Сообщается, что Челобанов страдает от алкогольной зависимости.

«Когда он не выпивает совсем, он идеальный муж и очень хороший отец. Но когда в рот ему попадает хоть капля алкоголя, в него вселяется бес», — рассказала супруга Челобанова.

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По имеющимся данным, он решился на госпитализацию после того, как его в нетрезвом виде остановили сотрудники ДПС, а также после ухода супруги.

Ранее бывшая жена Владимира Кузьмина призналась, что Пугачева трижды была беременна от ее мужа.