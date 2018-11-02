Певица МакSим рассекретила смертельно опасный диагноз отца

Певица МакSим у себя в инстаграме рассказала, что у ее отца Сергея Орефьевича четвертая стадия рака.

На опубликованной певицей видеозаписи мужчина, которому поставили смертельно опасный диагноз, поет под гитару в больничной палате. «Не выпускай! 4 стадия онкологии. 18 курсов химиотерапии. 27 курсов облучения. Еще 9 – головного мозга. Вроде все... Папочка, как я рада, что мы это все прошли!» — написала МакSим (Марина Максимова).

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По словам Максимовой, сейчас кроме ее отца в палате никого не осталось. «Любите жизнь! Любите родителей! Цените каждый момент... Здесь и сейчас», — пожелала фолловерам она.

Ранее актер «Сладкой жизни» и телеведущий Эдуард Мацаберидзе впервые появился на телевидении после объявления о раке.