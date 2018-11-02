Стало известно, кто избил Даниила Страхова

Российский актер получил множественные травмы после драки с сыном бывшего военного атташе итальянского посольства в Москве, пишет газета «Московский комсомолец».

Соседи актера рассказали, что Страхов ведет «активную борьбу» с курящими в подъезде или около него. Они отметили, что он часто вступает с ними в «перепалки».

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«Если Даниил кого-то ловит с поличным, то третирует по полной!», — сказал один из сожителей актера.

Ранее сообщалось, что Страхова избили в Москве. Отмечалось, что это произошло после того, как он сделал замечание компании молодых людей, которая курила под окнами его квартиры.