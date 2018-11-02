Создатели нового фильма о Бэтмене нашли актера на роль главного злодея

Шотландский актер Юэн Макгрегор сыграет в роли Черной Маски, суперзлодея и врага Бэтмена, в фильме «Хищные птицы». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Производством нового фильма о Бэтмене занимается кинокомпания Warner Bros.

Также известно, что роль суперзлодейки исполнит Харли Квинн исполнит Марго Робби (она же играла ее в «Отряде самоубийц»), а Мэри Элизабет Уинстэд снимется в роли Охотницы.

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Ожидается, что фильм выйдет в прокат в феврале 2020 года.

Ранее американский телеканал CW разместил первую фотографию актрисы Руби Роуз в образе главной героини сериала «Бэтвумен».