Марат Башаров отреагировал на слова Ефремова об «имперском мороке»

Актер и телеведущий Марат Башаров отреагировал на высказывание своего коллеги Михаила Ефремова о разнице между Россией и СССР, передает НСН.

Башаров заявил, что не видит в словах Ефремова ничего зазорного.

«Думаю, что каждый человек, гражданин, живущий в нашей стране и любой точке мира, имеет право на выражение своей точки зрения», — добавил он.

По словам Ефремова, с распадом СССР закончился «коммунистический морок», и наступил «морок имперский».