Избит актер Даниил Страхов

Российский актер Даниил Страхов избит в Москве, передает «Пятый канал».

Сообщается, что Даниил Страхов получил множественные травмы после того, как сделал замечание курящей под окнами его квартиры компании молодых людей. Он вышел на улицу, после чего словесный конфликт перерос в драку. Избившие артиста молодые люди ушли, после чего актер вызвал медиков и полицию.

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Инцидент произошел 31 октября примерно в 19:30. После драки Даниил Страхов был госпитализирован.

Даниил Страхов приобрел всероссийскую популярность после съемок в сериалах «Бедная Настя» и «Бригада». Снимается в кино, играет в московских театрах. Женат на актрисе Марии Леоновой.