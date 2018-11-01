Хью Грант сыграет в криминальной драме Гая Ричи

Английский актер Хью Грант присоединился к команде актеров, которые сыграют в криминальной драме Гая Ричи «Toff Guys» («Крутые парни). Об этом сообщает Deadline.

Как отмечается, в фильме также снимутся Кейт Бекинсейл, Мэттью МакКонахи и Генри Голдинг.

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Согласно имеющейся информации, в картине речь пойдет о противостоянии европейского криминального мира и молодых наркоторговцев, а также новых членов банды.

Ранее сообщалось, что в центре сюжета фильма — британский наркобарон, продающий свою преступную империю миллиардерам из Оклахомы.