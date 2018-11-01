Вайнштейна обвинили в домогательствах к несовершеннолетней девственнице
Бывшая модель из Польши выдвинула новые обвинения против голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом пишет New York Post со ссылкой на судебный иск.
Женщина, имя которой не разглашается, заявила, что в 2002, когда ей было 16 лет, она согласилась пойти с Вайнштейном на обед. Однако вместо этого продюсер отвез ее домой, где принуждал к сексу. Женщина отметила, что ей удалось избежать полового контакта с Вайнштейном. Также она рассказала, что была в это время девственницей.
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Позже, по ее словам, он продолжил домогательства, получал отказы и угрожал ей, что «она никогда не получит работу».
Ранее телеканал ABC сообщал, что с Вайнштейна сняли одно из обвинений.