Forbes назвал лучшие фильмы ужасов 2018 года

Журнал Forbes опубликовал список из пяти лучших фильмов ужасов 2018 года, которые следует посмотреть на Хэллоуин.

Возглавил список хоррор «Реинкарнация», дебютный полнометражный фильм режиссера Ари Астера. Кинолента рассказывает о художнице Энни Грэхем, у которой умерла мать. После похорон с семьей и близкими Грэхем начинают происходить разные жуткие и мистические вещи.

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На втором месте оказалось «Тихое место» режиссера Джона Красински. Действие этого фильма происходит в постапокалиптическом мире, в котором планету заполнили монстры с очень чутким слухом.

Далее следуют киноленты «Простите за беспокойство» (режиссер Бутс Рили), «Хэллоуин» (Дэвид Гордон Грин) и научно-фантастический ужастик «Аннигиляция» (Алекс Гарленд).

Ранее «Газета.Ru» составила свой список лучших фильмов на Хэллоуин.