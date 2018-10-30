Умер режиссер «Приключений капитана Врунгеля»

Умер легендарный советский и украинский мультипликатор и художник Давид Черкасский, передает РИА «Новости». Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Черкасскому было 86 лет.

«Умер Давид Черкасский. «Остров сокровищ», «Приключения капитана Врунгеля». Безграничный юмор, искренняя улыбка и добрый взгляд. Нам будет не хватать вас», — написал Гройсман.

Давид Черкасский создал такие популярные советские мультфильмы, как «Приключения капитана Врунгеля», «Доктор Айболит» и «Остров сокровищ».