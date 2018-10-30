Россияне купили права на экранизацию рассказов Стивена Кинга за доллар

Американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию своих рассказов россиянам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на программного директора кинофестиваля Dollar Baby Russia Андрея Попова.

Как отмечается, за права на экранизацию российские кинематографисты заплатили один доллар.

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Уточняется, что короткометражные фильмы, которые снимают по этим рассказам, показывают в рамках фестиваля Dollar Baby Russia. Уже были сняты три таких фильма — «Пляж» Марины Ивановой, «Сошедшие с рельсов» Анны Шапиро и «Пустите детей» Сани Домогарова. Еще два договора со студентами из Уфы и Новороссийска не были реализованы.

Ранее Кинг продал права на экранизацию одного из своих рассказов подросткам из Уэльса всего за $1.

Стивен Кинг предлагает студентам киноинститутов и талантливым подросткам выкупать права на экранизацию своих рассказов за $1 в рамках программы «Долларовые детки» (Dollar Baby). Всего в этой программе участвуют 30 рассказов мастера ужасов, в том числе весьма популярные, вошедшие в его сборник «Команда скелетов».